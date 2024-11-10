Жители части домов в Шелехове остались без света

Без света остались несколько жителей домов города Шелехов в воскресенье 10 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.
— Под отключение попала часть домов на улицах Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Карьерный, Котовского, Кочубея, Ленина, Лермонтова, Луговая, Майский, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Орловских Комсомольцев, Пархоменко, Привокзальный, Руднева, Северная, Северный, Сергея Тюленина, Строителей и монтажников, Чапаева, Чкалова, а также в 5-м, 9-м, 10-м, 11-м кварталах, — говорится в сообщении.
Специалисты уже направлены для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 15:00 по местному времени.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Баррикад ввели ограничение движения транспорта до 22 ноября 2024 года. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобили не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов.