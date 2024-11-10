Жители части домов в Шелехове остались без света

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Баррикад ввели ограничение движения транспорта до 22 ноября 2024 года. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобили не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов.