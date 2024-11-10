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В Красноярске накануне устраняли последствия первого снегопада

Рабочие и спецтехника очищали дороги от снега.

Источник: Соцсети

В Красноярске убирают последствия снегопада. Об этом сообщил мэр Владислав Логинов.

Накануне ночью на уборку выпавшего снега выходила спецтехника. Проводилась уборка дорог и тротуаров от снега. Особое внимание уделялось тротуарам. На их очистку выходили более 150 человек, 30 мотощёток, 10 единиц малой техники.

Также важное внимание уделялось магистралям, где ходит общественный транспорт, подъёмам и спускам. Для подсыпки дорог использовалась соль.

Напомним, что на выходных синоптики прогнозировали снег в Красноярске.