В Красноярске накануне устраняли последствия первого снегопада

В Красноярске убирают последствия снегопада. Об этом сообщил мэр Владислав Логинов.
Накануне ночью на уборку выпавшего снега выходила спецтехника. Проводилась уборка дорог и тротуаров от снега. Особое внимание уделялось тротуарам. На их очистку выходили более 150 человек, 30 мотощёток, 10 единиц малой техники.
Также важное внимание уделялось магистралям, где ходит общественный транспорт, подъёмам и спускам. Для подсыпки дорог использовалась соль.
Напомним, что на выходных синоптики прогнозировали снег в Красноярске.