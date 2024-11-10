На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян

По сведениям издания, 50 кг образцов примерно 60 видов растений и микроорганизмов, которые побывали в околоземном пространстве, в том числе зерна риса, семена кукурузы, питайи (драконьего фрукта) и маракуйи, в ближайшее время пройдут несколько тестов. Ожидается, что на их основе будут выведены эффективные товарные культуры, способствующие обеспечению продовольственной безопасности КНР.