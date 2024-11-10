Не сыпь песок-соль на рану в Хабаровске, а под колесо на лёд

Новая мера призвана упростить жизнь автолюбителям в зимний период, когда дороги становятся более опасными из-за гололёда. В условиях часто обледенелых дорог Хабаровска идея самообслуживания может стать спасением для тех, кто застрял на месте, ожидая помощи.