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Не сыпь песок-соль на рану в Хабаровске, а под колесо на лёд

На улицах города появились контейнеры с песко-соляной смесью.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске на улицах появились специальные ёмкости с песко-соляной смесью, которые уже привлекли внимание горожан, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Эти контейнеры предназначены для помощи водителям: они могут использовать смесь, чтобы посыпать скользкие участки дороги под колёса своих машин, если те забуксовали.

Новая мера призвана упростить жизнь автолюбителям в зимний период, когда дороги становятся более опасными из-за гололёда. В условиях часто обледенелых дорог Хабаровска идея самообслуживания может стать спасением для тех, кто застрял на месте, ожидая помощи.

Возможно, инициатива позволит не только оперативнее решать проблему скользких дорог, но и поможет водителям самостоятельно справляться с зимними трудностями.