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В аэропорту Иркутска отменили вылет самолёта, следовавшего в Читу

Задержка рейса «Иркутск-Чита» коснулась 100 пассажиров.

Источник: Freepik

В аэропорту Иркутска отменили вылет рейса, следующего по маршруту «Иркутск-Чита». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Отменен вылет рейса IO-167 следующего по маршруту “Иркутск — Чита”, запланированный на 9 ноября на 20:30», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Задержка коснулась 100 пассажиров, которые ожидают вылета. Сотрудники транспортной прокуратуры контролируют соблюдением прав пассажиров при решении вопроса о замене билетов или возврате денег. Также специалисты следят за тем, чтобы пассажиры получили услуги, которые полагаются при задержки самолётов.

Ранее в аэропорту областного центра задержали вылет сразу трёх самолётов, которые следовали в Москву.

Напомним, что в Иркутске неизвестные пытались ослепить пилотов самолёта, прилетевшего из Таиланда.

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