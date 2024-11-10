В аэропорту Иркутска отменили вылет самолёта, следовавшего в Читу

Задержка коснулась 100 пассажиров, которые ожидают вылета. Сотрудники транспортной прокуратуры контролируют соблюдением прав пассажиров при решении вопроса о замене билетов или возврате денег. Также специалисты следят за тем, чтобы пассажиры получили услуги, которые полагаются при задержки самолётов.