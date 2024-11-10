На Русском грейдируют дороги, а с Кунгасного вывезут свалку старых шин

Кстати, более ста тысяч покрышек вывезли во Владивостоке в этом году. Суммарно это почти 986 тонн. Сейчас работа по вывозу шин продолжается ежедневно. К примеру, на этой неделе свалки ликвидировали на улицах Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской и других территориях.