На Русском грейдируют дороги, а с Кунгасного вывезут свалку старых шин

Улицы Владивостока продолжают приводить в порядок. План на 10 ноября — грейдирование дорог на острове Русском, чистка ливнёвки на Калинина, вывоз старых автопокрышек с мыса Кунгасного и другие работы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Владивостока.
Сегодня дорожники выполнят грейдирование с подсыпкой на Русском острове в посёлке Поспелова и на улице Лесной.
Сотрудники инженерных сетей очистят ливневые лотки на Калинина — Голдобина.
Рабочие санитарии «СГТ» проведут комплексную уборку на проспекте 100-летия Владивостока.
С мыса Кунгасный вывезут свалку автомобильных шин.
Кстати, более ста тысяч покрышек вывезли во Владивостоке в этом году. Суммарно это почти 986 тонн. Сейчас работа по вывозу шин продолжается ежедневно. К примеру, на этой неделе свалки ликвидировали на улицах Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской и других территориях.
На улицах работает спецтехника. Водителей просят быть аккуратными на дорогах.