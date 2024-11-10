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На Русском грейдируют дороги, а с Кунгасного вывезут свалку старых шин

Во Владивостоке проходит большая санитарная уборка, водителей просят быть аккуратными на дорогах.

Источник: Администрация Владивостока

Улицы Владивостока продолжают приводить в порядок. План на 10 ноября — грейдирование дорог на острове Русском, чистка ливнёвки на Калинина, вывоз старых автопокрышек с мыса Кунгасного и другие работы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Владивостока.

Сегодня дорожники выполнят грейдирование с подсыпкой на Русском острове в посёлке Поспелова и на улице Лесной.

Сотрудники инженерных сетей очистят ливневые лотки на Калинина — Голдобина.

Рабочие санитарии «СГТ» проведут комплексную уборку на проспекте 100-летия Владивостока.

С мыса Кунгасный вывезут свалку автомобильных шин.

Кстати, более ста тысяч покрышек вывезли во Владивостоке в этом году. Суммарно это почти 986 тонн. Сейчас работа по вывозу шин продолжается ежедневно. К примеру, на этой неделе свалки ликвидировали на улицах Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской и других территориях.

На улицах работает спецтехника. Водителей просят быть аккуратными на дорогах.

экология