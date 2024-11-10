Сильные дожди и снегопады прошли в горнозаводской части и на севере Челябинской области

Из него следует, что в субботу в регионе наблюдалась теплая, но ветреная погода, днем в большинстве районов, ночью в северной половине прошли небольшие и умеренные осадки, в горах — сильные, в виде дождя, мокрого снега, снега, от 0,1 до 19 мм.