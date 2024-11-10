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Сильные дожди и снегопады прошли в горнозаводской части и на севере Челябинской области

Сильные дожди и снегопады прошли в горнозаводской части и на севере Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: -1° 1 м/с 75% 764 мм рт. ст. +3°

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.

Из него следует, что в субботу в регионе наблюдалась теплая, но ветреная погода, днем в большинстве районов, ночью в северной половине прошли небольшие и умеренные осадки, в горах — сильные, в виде дождя, мокрого снега, снега, от 0,1 до 19 мм.

«Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Златоуста. В отдельных районах наблюдались усиление ветра до 15−19 м/с, метели, на дорогах гололедица. Так, метеостанция в Нязепетровске отметила налипание мокрого снега до 7 мм», — фиксируют специалисты Челябинского ЦГМС.

Температура воздуха днем 9 ноября была от минус 1 до плюс 4, минувшей ночью от плюс 1 до минус 2.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 ноября, интенсивность осадков и ветра снизится и начнется заток холода в тылу уходящего циклона.