Сильные дожди и снегопады прошли в горнозаводской части и на севере Челябинской области

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.
Из него следует, что в субботу в регионе наблюдалась теплая, но ветреная погода, днем в большинстве районов, ночью в северной половине прошли небольшие и умеренные осадки, в горах — сильные, в виде дождя, мокрого снега, снега, от 0,1 до 19 мм.
«Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Златоуста. В отдельных районах наблюдались усиление ветра до 15−19 м/с, метели, на дорогах гололедица. Так, метеостанция в Нязепетровске отметила налипание мокрого снега до 7 мм», — фиксируют специалисты Челябинского ЦГМС.
Температура воздуха днем 9 ноября была от минус 1 до плюс 4, минувшей ночью от плюс 1 до минус 2.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 ноября, интенсивность осадков и ветра снизится и начнется заток холода в тылу уходящего циклона.