Спасатель МЧС из Хабаровска прошла обучение в Республике Кения

В МЧС России приходят международные эксперты. Они проходят двухнедельный курс подготовки по оценке и координации в случаях бедствий под эгидой Управления Организации Объединенных Наций. В этот раз он состоялся в Республике Кения. Россию представила спасатель ПСО из Хабаровского края Полина Алехина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.