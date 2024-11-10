Спасатель МЧС из Хабаровска прошла обучение в Республике Кения

В МЧС России приходят международные эксперты. Они проходят двухнедельный курс подготовки по оценке и координации в случаях бедствий под эгидой Управления Организации Объединенных Наций. В этот раз он состоялся в Республике Кения. Россию представила спасатель ПСО из Хабаровского края Полина Алехина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Система ООН по оценке и координации в случаях бедствий является частью международной системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Ее создали в 1993 году, чтобы помогать пострадавшим от бедствий странам.
Обучение прошло в городе Найроби. Туда отправились специалистов, которых отобрали по результатам анкетирования и собеседования. В курс вошли практика и теория, а также полевые учения.
«Участники обучения успешно освоили методику работы международных групп экспертов, которые в случае масштабного бедствия прибывают в пострадавшую страну и помогают местному правительству эффективно оценивать и анализировать обстановку, а также координировать деятельность национальных и международных организаций по оказанию помощи населению», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Во время учений команды оценивали потребности населения, определяли приоритетные задачи по оказанию помощи и разрабатывали предложения по дальнейшему участию гуманитарного сообщества в снижении рисков ЧС и ликвидации ее последствий.
Сейчас в МЧС России работают четыре члена ЮНДАК.