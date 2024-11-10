Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский театральный коллектив из Комсомольска-на-Амуре завоевал Гран-при всероссийского фестиваля

Жюри фестиваля «Театральная завалинка» признало постановку «Шинель» лучшим спектаклем

Источник: Соцсети

Образцовый детский коллектив театрального творчества «Пилигрим» из Комсомольска-на-Амуре завоевал Гран-при всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка 2024», сообщает ИА "Хабаровский край сегодня.

В этом году фестиваль-конкурс «Театральная завалинка» был посвящён юбилеям великих российских писателей и поэтов. Конкурсные испытания проходили в два этапа. Во время отборочного члены жюри провели предварительные смотры спектаклей в режиме онлайн.

Финал проходил в Московской области, его участниками стали более 300 человек из разных регионов России. Театральные коллективы представили в общей сложности 18 спектаклей.

Коллектив «Пилигрим» из Комсомольска-на-Амуре представил постановку «Шинель» по произведению Николая Гоголя. Члены жюри признали спектакль лучшим, отметив высокий уровень исполнения и творческий подход актеров.

театр