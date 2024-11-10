Детский театральный коллектив из Комсомольска-на-Амуре завоевал Гран-при всероссийского фестиваля

В этом году фестиваль-конкурс «Театральная завалинка» был посвящён юбилеям великих российских писателей и поэтов. Конкурсные испытания проходили в два этапа. Во время отборочного члены жюри провели предварительные смотры спектаклей в режиме онлайн.