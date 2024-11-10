Детский театральный коллектив из Комсомольска-на-Амуре завоевал Гран-при всероссийского фестиваля

Образцовый детский коллектив театрального творчества «Пилигрим» из Комсомольска-на-Амуре завоевал Гран-при всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка 2024», сообщает ИА "Хабаровский край сегодня.
В этом году фестиваль-конкурс «Театральная завалинка» был посвящён юбилеям великих российских писателей и поэтов. Конкурсные испытания проходили в два этапа. Во время отборочного члены жюри провели предварительные смотры спектаклей в режиме онлайн.
Финал проходил в Московской области, его участниками стали более 300 человек из разных регионов России. Театральные коллективы представили в общей сложности 18 спектаклей.
Коллектив «Пилигрим» из Комсомольска-на-Амуре представил постановку «Шинель» по произведению Николая Гоголя. Члены жюри признали спектакль лучшим, отметив высокий уровень исполнения и творческий подход актеров.