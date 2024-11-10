Рейс из Иркутска в Читу отменили из-за обледенения ВПП

ИРКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. Рейс из Иркутска в Читу авиакомпании «ИрАэро» отменили из-за обледенения взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Чите, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Рейс из Иркутска в Читу не смог вылететь по расписанию в субботу вечером.
«В аэропорту Иркутска отменен вылет рейса IO-167 авиакомпании ИрАэро, следующего по маршруту Иркутск — Чита, запланированный 9 ноября на 20.30 (15.30 мск). Произошло обледенение взлетно-посадочной полосы принимающего аэропорта», — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что коэффициент сцепления при измерении составил 0,24 при минимально допустимом 0,3. Первоначально рейс перенесли, но затем он был отменен. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров при решении вопросов замены билетов на другие рейсы или возврата денежных средств.