Рейс из Иркутска в Читу отменили из-за обледенения ВПП

Он также отметил, что коэффициент сцепления при измерении составил 0,24 при минимально допустимом 0,3. Первоначально рейс перенесли, но затем он был отменен. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров при решении вопросов замены билетов на другие рейсы или возврата денежных средств.