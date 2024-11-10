Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии похолодает до −6 градусов

На дорогах возможен гололед.

Сейчас в Олбани: -1° 1 м/с 75% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Башкирии ожидается похолодание до −6.

Сегодня, 10 ноября температура воздуха днем достигнет −1, ночью −5 градусов. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В понедельник, 11 ноября ночью похолодает до −6 градусов. Днем ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Ветер северо-западный, умеренный.

12 ноября, ночью сохранится морозная погода, температура опустится до −5 градусов. Днем ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха −2 градуса. Ветер западный, умеренный.