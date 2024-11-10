В Башкирии похолодает до −6 градусов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Башкирии ожидается похолодание до −6.
Сегодня, 10 ноября температура воздуха днем достигнет −1, ночью −5 градусов. Ветер северо-западный, 3 м/с.
В понедельник, 11 ноября ночью похолодает до −6 градусов. Днем ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Ветер северо-западный, умеренный.
12 ноября, ночью сохранится морозная погода, температура опустится до −5 градусов. Днем ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха −2 градуса. Ветер западный, умеренный.