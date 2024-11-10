Студентов ПИТОГУ поддержала экс-министр образования Хабаровского края

В Хабаровске продолжается противостояние студентов педагогического института ТОГУ и руководства вуза. Учащиеся и преподаватели выступают против переезда в Северный микрорайон. Их поддержала экс-министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.
Кузнецова на своей странице в Вконтакте опубликовала два поста. Она отметила множество проблем, которые открывает переезд студентов и преподавателей. Это и проблемы с расписанием, транспортом, рассадкой, количеством аудиторий и прочее. Она также указала, что экспертное заключение об аварийности здания есть только на корпус № 3. Его и так вывели из эксплуатации, а четвертый корпус, в котором занимались психологи, распределяют в корпус № 6.
«Поэтому нельзя говорить об острой необходимости срочного переезда посреди зимы», — отмечает Кузнецова.
Она также добавила, что с переездом педагогический университет никогда больше не вернется в историческое здание в центре.
«Конечно, я рассуждаю в рамке желания сохранить эти здания в сфере образования. Если же здесь есть интерес других сфер, то это многое объясняет. Экономика и эффективные менеджеры опять побеждают образование», — добавила она.
Студенты, по решению ректора, должны полностью переместиться из центра города в северный со следующего семестра. Ректор ТОГУ Юрий Марфин объяснил срочность переезда посреди учебного года аварийным состоянием зданий.