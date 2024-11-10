Студентов ПИТОГУ поддержала экс-министр образования Хабаровского края

Кузнецова на своей странице в Вконтакте опубликовала два поста. Она отметила множество проблем, которые открывает переезд студентов и преподавателей. Это и проблемы с расписанием, транспортом, рассадкой, количеством аудиторий и прочее. Она также указала, что экспертное заключение об аварийности здания есть только на корпус № 3. Его и так вывели из эксплуатации, а четвертый корпус, в котором занимались психологи, распределяют в корпус № 6.