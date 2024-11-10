Лучших сотрудников органов внутренних дел наградили в Иркутске

В Иркутске прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Отличившиеся сотрудники полиции получили награды от правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— На всех этапах развития нашего государства органы внутренних дел надежно обеспечивали законность, правопорядок и безопасность граждан. Эффективное решение задач, особенно в условиях современных вызовов и угроз, требует высокого уровня подготовки, — говорится в сообщении.
Первый заместитель губернатора Роман Колесов передал приветственный адрес главы региона начальнику ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрию Ильичеву, начальнику Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Денису Моисееву, начальнику ВСИ МВД России Александру Урюпину. Сотрудники органов внутренних дел получили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора.