Башкирию накроют метели и снегопады, на дорогах пообещали ухудшение видимости

Сегодня, 10 ноября, в Башкирии пообещали дождь и мокрый снег, а также гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, снежные накаты и метели. Прогноз передали в Башгидрометцентре.
Скорость ветра составит 9−14м/с, местами порывы вырастут до 17м/с. Температура воздуха днем будет около −3, +2°.
Метеорологи также пообещали ухудшение видимости из-за снегопада до 500−1000м, ночью и утром в дымке 2−4 км.
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