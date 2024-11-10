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Башкирию накроют метели и снегопады, на дорогах пообещали ухудшение видимости

Синоптики передали прогноз погоды на 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 ноября, в Башкирии пообещали дождь и мокрый снег, а также гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, снежные накаты и метели. Прогноз передали в Башгидрометцентре.

Скорость ветра составит 9−14м/с, местами порывы вырастут до 17м/с. Температура воздуха днем будет около −3, +2°.

Метеорологи также пообещали ухудшение видимости из-за снегопада до 500−1000м, ночью и утром в дымке 2−4 км.

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