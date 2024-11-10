Дополнительные выплаты получат полицейские Хабаровского края

Он подчеркнул, что нет работы почетнее, а их труд — это ответственность за благополучие людей. Демешин также отметил, что нужно продолжать работать по ключевым направлениям: бороться с экстремизмом и нелегальной миграцией. Он добавил, что распространяются преступления в сфере IT, потому нужно повышать информированность населения об этой проблеме. Отдельно он отметил труд сотрудников дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасность на дорогах.