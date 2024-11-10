Хоккеисты ХК «Енисей» одержали разгромную победу над «Ак Барс-Динамо»

Хоккеисты красноярского ХК «Енисей» обыграли «Ак Барс-Динамо» в рамках чемпионата России.
9 ноября хоккеисты провели игру на домашнем стадионе, приняв казанский «Ак Барс-Динамо». Игра закончилась победой для «Енисея» с разгромным счетом 6:2.
В составе хозяев отличились Сергей Ломанов, Николай Коньков, Платон Кузьменко и Илья Лопатин, который оформил хет-трик.
Для «Енисея» это первая победа на чемпионате. По результатам двух матчей команда на седьмом месте турнирной таблицы.
Следующая игра пройдет также дома. Красноярцы встретятся с московским «Динамо» 12 ноября.
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