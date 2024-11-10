В Красноярске на новой неделе ожидаются морозы до −14 градусов

В Красноярске на следующей неделе похолодает до −12.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, новая рабочая неделя будет морозной.
В понедельник, 11 ноября, днем столбик термометра покажет −3. Ночью будет −5.
Во вторник, 12 ноября, днем похолодает до −4. Ночью температура опустится до −9.
В среду, 13 ноября, в дневное время ожидается −7. Ночью похолодает до −12.
В четверг, 14 ноября, днем воздух прогреется до −5. Ночью термометр вновь покажет −11.
В пятницу, 15 ноября, днем похолодает до −9. В ночное время возможно температура опустится до −14.
В понедельник, вторник, среду возможны осадки в виде снега. Также будет ветрено.