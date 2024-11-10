Губернатор Михаил Котюков поздравил полицейских с праздником

Губернатор отметил, что в Норильске уже более 50 лет на страже закона стоит династия Смаранчук. Ее основоположником был Степан Михайлович Смаранчук. В 1971 году он по комсомольской путевке приехал в Норильск, пришел на службу в милицию и отдал этой работе 20 лет. Потом по его стопам пошёл сын Рашид. Примеру отца и деда последовал Артем Смаранчук — старший сержант полиции работает в отделе МВД России по г. Норильску в должности помощника оперативного дежурного.