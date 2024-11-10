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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу Гран-при России

Мишина и Галлямов стали лучшими среди пар на короткой программе третьего этапа Гран-при в Красноярске.

Источник: AP 2024

Лидерами первого дня на этапе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске после короткой программы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они смогли набрать 78,69 балла.

Однако основная борьба среди одиночников и парников состоится сегодня в произвольной программе, где будут определены победители.

Отметим, что Анастасии Мишиной 23 года, Александру Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021), Европы (2022) и дважды бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире).

Напомним, что третий этап Гран-при по фигурному катанию в Красноярске проходит 9—10 ноября.

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