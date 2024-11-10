Житель Осинского района Иркутской области погиб в зоне СВО

Дмитрий Никитин родился 28 апреля 1998 года в деревне Лузгина Осинского района. После окончания школы поступил в машиностроительный колледж, где получил профессию технолога сварочного производства и газоэлектросварщика. В 2018 году был призван в ряды Российской армии. После срочной службы женился. В зону СВО ушел в сентябре 2022 года в рамках проведения частичной мобилизации. Мужчина погиб на Кураховском направлении при выполнении боевых задач.