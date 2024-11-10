Создатель АК-47 Михаил Калашников родился 105 лет назад

Конструктор впоследствии подчеркивал, как важно инженеру не изобретать велосипед и опираться на достижения предшественников: «Мне часто пишут воины Советской армии. Многие из них просят посоветовать, как стать изобретателем, научиться создавать новое совершенное оружие. […] Ясно, что прежде, чем браться за совершенствование и создание нового, необходимо хорошо узнать все, что создано в этой области до тебя». Иногда можно услышать утверждение, будто бы АК скопирован с StG 44, но это очень далеко от правды: как минимум, у них совершенно по-разному устроены затворы, а все общие черты встречаются и в других автоматах схожего класса.