В Иркутске чествовали сотрудников органов внутренних дел

От имени главы региона с приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Роман Колесов. Он поблагодарил сотрудников за их нелегкий труд, подчеркнув важность их работы в обеспечении законности, правопорядка и безопасности граждан.
Роман Колесов передал приветственный адрес губернатора начальникам правоохранительных органов региона и вручил сотрудникам органов внутренних дел Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора. Благодарственные письма также получили победители конкурса профессионального мастерства.