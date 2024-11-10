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В Иркутске чествовали сотрудников органов внутренних дел

В Иркутске состоялось собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

От имени главы региона с приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Роман Колесов. Он поблагодарил сотрудников за их нелегкий труд, подчеркнув важность их работы в обеспечении законности, правопорядка и безопасности граждан.

Роман Колесов передал приветственный адрес губернатора начальникам правоохранительных органов региона и вручил сотрудникам органов внутренних дел Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора. Благодарственные письма также получили победители конкурса профессионального мастерства.