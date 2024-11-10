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На границе с Башкирией и на М-5 под Челябинском закрыто движение машин

Ограничения введены из-за снегопада и гололедицы.

Участки федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Челябинск закрыты из-за неблагоприятных погодных условий: сильный снегопад, гололедица. Ограничения для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств действуют до 14:00 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Южный Урал».

Временные решения введены на участках федеральной трассы в Челябинской области км 1548 — км 1835 и на границе с Республикой Башкортостан км 1452 — км 1548.

Также уральские дорожники продолжают ликвидировать последствия шторма в горнозаводской зоне на М-5 «Урал»: за ночь израсходовано 130 тонн песко-соляной смеси.

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает, что личный состав переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь водителям в любую минуту.