Испытание любви: В день свадьбы у ростовчанина случился инсульт, но невеста вернула его к жизни

Иван и Эрна Радченко как никто знают: настоящая любовь помогает вынести самые тяжелые испытания. Когда в день свадьбы у мужчины случился инсульт, невеста сделала все возможное, чтобы его спасти.
«Я НЕ ПОНЯЛ: ТЫ СОГЛАСНА?».
Иван и Эрна познакомились в Ростове. Молодой человек работал археологом, а девушка — продавщицей в продуктовом магазине. Там-то Иван ее и заприметил. Поначалу молодые люди просто перекидывались общими фразами, а в День города постоянный покупатель пригласил девушку на свидание. С тех пор они проводили вместе каждый выходные. Ходили в кино, гуляли по родному городу. Зная, что Эрна увлекается фотографией, Иван возил ее по самым живописным местам донской столицы, где она могла сделать красивые снимки.
Надежный, заботливый, умеющий поднять настроение хорошей шуткой Иван все больше нравился Эрне. В День Святого Валентина молодой человек повел девушку в ресторан. Она заметила, что спутник волнуется, и вскоре поняла, почему. Выждав подходящий момент, Ваня встал на колено и преподнес любимой кольцо. Сделал предложение в лучших киношных традициях. Вот только избранница вместо «Да» вымолвила: «Спасибо!».
— «Я не понял: ты согласна?» — спросил молодой человек. «Конечно, любимый!», — спохватилась она.
В день свадьбы у Ивана случился инсульт из архива героя публикации.
«СЛОВНО ЧТО-ТО ОСТАНАВЛИВАЛО».
Началась предсвадебная суета. Иван много работал и мотался по командировкам, чтобы получить хорошую премию. Были заказаны ресторан, тамада, фотограф, приглашены шестьдесят гостей, в том числе из других городов. Эрна купила чудесное свадебное платье — приталенное, пышное…
— Свадьбу назначили на 13 сентября. Мою маму смущала дата, тем более, что это была годовщина смерти дедушки. А еще нас, словно что-то останавливало: мы еле нашли свободное кафе, первое платье в ателье испортили, украшения на машину тоже оказались ужасными — пришлось срочно искать другие, — вспоминает Эрна.
В день свадьбы над невестой «колдовали» парикмахер и визажист. В половине одиннадцатого Иван с букетом цветов отправился за ней в свадебном кортеже. Но по дороге жениху стало плохо. Он пожаловался на боли в шее, голове, а потом вдруг потерял сознание.
Перепуганные родственники вызвали «скорую помощь», и молодого человека отвезли в больницу.
— Я волновалась: почему Ваня опаздывает?! Мама и сестра знали правду, но не хотели меня расстраивать. Говорили, что машину остановили сотрудники ГАИ. Потом все-таки признались: он в реанимации.
Вместо ЗАГСа жених попал в реанимацию Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАК ПОСЛЕДНИЙ.
Эрна стянула с себя свадебное платье, но вот фату, которая была частью сложной прически, снять не смогла… Так и поехала в ней в больницу.
В виде исключения врачи пустили невесту в реанимацию — на три минуты. Иван лежал в окружении трубок и мониторов, не мог пошевелиться и открыть глаза. Девушка села рядом, говорила с ним, утешала…. А когда вышла, то разрыдалась. День, который должен был стать одним из самых счастливых в жизни превратился в кошмар.
Во время обследования выяснилось, что у 26-летнего парня случился геморрагический инсульт. Это произошло из-за патологии, о которой ни он, ни его родные раньше и не подозревали.
Иван пробыл в реанимации три дня. Потом его перевели в общую палату, в отделение нейрохирургии. А 25 сентября у него случился повторный инсульт… Молодой человек провел в больнице месяц. Как только его состояние стабилизировалось, его выписали с диагнозом «артериовенозная мальформация».
Врачи предупредили, что каждый день для пациента может стать последним. Родные Ивана сказали Эрне: они поймут, если она откажется связать с ним свою жизнь. Но девушка сердилась, когда слышала такие разговоры. Грош ей цена, если бросит близкого человека в такую тяжелую минуту.
Невеста увидела любимого в окружении трубок и мониторов Олег ЗОЛОТО.
РАСПИСАЛИСЬ ТИХО.
Первое время после инсульта Иван с трудом поднимался с постели, опираясь на любящих женщин — маму и невесту. Эрна следила, чтобы он вовремя принимал таблетки, делала ему уколы и каждые два-три часа измеряла давление — повышенное могло спровоцировать повторное кровоизлияние. Постепенно мужчина встал на ноги и даже начал брать небольшую работу на дом.
А 20 февраля — со второго раза — влюбленные поженились.
— Мы никому не сказали, что едем расписываться. Я боялась, что Ване снова станет плохо, даже мерила ему давление в ЗАГСе! Церемония прошла скромно, в малом зале. С нами были только два свидетеля — моя подруга и Ванин друг. А после мы просто посидели в кафе.
Когда Ивану стало лучше, влюбленные скромно расписались из архива героя публикации.
Счастье новобрачных омрачала нависшая над молодым мужем угроза. В областном минздраве Ивану выделили квоту на операцию в Научно-исследовательском институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Но воспользоваться ею не получилось из-за бюрократических проволочек. Пришлось воспользоваться собственными средствами, благо Эрна заранее начала собирать деньги на лечение любимого. Кроме того, молодых выручили друзья и родные. Когда Ваню прооперировали, у всех словно камень с души упал.
После операции угроза для жизни Ивана миновала из архива героя публикации.
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.
В 2017 году у Эрны и Ивана родился первенец.
— Жизнь продолжала испытывать нашу семью на прочность. У Мирослава — расстройство аутистического спектра. До четырех лет он не разговаривал и не реагировал на обращенную к нему речь.
Эрна снова не опустила руки и даже прошла специальное обучение, чтобы заниматься со своим особенным ребенком. Зато второй сын родился здоровым. И супруги любят детей одинаково сильно.
Семья приобрела квартиру в Батайске. Иван чувствует себя хорошо, работает на прежнем месте и продолжает наблюдаться у невролога.
В феврале супруги собираются отметить 10-летнюю годовщину свадьбы. А Иван предложил Эрне еще и обвенчаться. И как много лет назад она сказала: «Конечно, любимый».
Супруги воспитывают двух чудесных сыновей и преодолевают все трудности вместе из архива героя публикации.