Испытание любви: В день свадьбы у ростовчанина случился инсульт, но невеста вернула его к жизни

Иван и Эрна познакомились в Ростове. Молодой человек работал археологом, а девушка — продавщицей в продуктовом магазине. Там-то Иван ее и заприметил. Поначалу молодые люди просто перекидывались общими фразами, а в День города постоянный покупатель пригласил девушку на свидание. С тех пор они проводили вместе каждый выходные. Ходили в кино, гуляли по родному городу. Зная, что Эрна увлекается фотографией, Иван возил ее по самым живописным местам донской столицы, где она могла сделать красивые снимки.