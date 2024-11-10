Микрокредитная организация Иркутска оштрафована за психологическое давление на должницу

Об этом сообщает ГУ ФССП России по Иркутской области.
Выяснилось, что при взыскании просроченной задолженности сотрудники организации отправляли женщине текстовые сообщения, не содержащие сведений о кредиторе и наличии просроченной задолженности, и оказывали на нее психологическое давление.
Кроме того, женщину ввели в заблуждение относительно сроков исполнения обязательств.
В отношении микрокредитной организации был составлен протокол об административном правонарушении. Октябрьский суд Иркутска признал организацию виновной и наложил штраф в размере 70 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, административный штраф оплачен в полном объеме.