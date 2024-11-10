Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микрокредитная организация Иркутска оштрафована за психологическое давление на должницу

В Иркутской области служба судебных приставов расследовала жалобу жительницы Бирюсинска на действия микрокредитной организации, нарушающие нормы и требования федерального законодательства.

Источник: Freepik

Об этом сообщает ГУ ФССП России по Иркутской области.

Выяснилось, что при взыскании просроченной задолженности сотрудники организации отправляли женщине текстовые сообщения, не содержащие сведений о кредиторе и наличии просроченной задолженности, и оказывали на нее психологическое давление.

Кроме того, женщину ввели в заблуждение относительно сроков исполнения обязательств.

В отношении микрокредитной организации был составлен протокол об административном правонарушении. Октябрьский суд Иркутска признал организацию виновной и наложил штраф в размере 70 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, административный штраф оплачен в полном объеме.

штрафы