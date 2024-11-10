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В Ростове-на-Дону полиция ищет участников школьной драки

Сотрудники полиции начали проверку после драки двух школьников в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции начали искать участников школьной драки, которую накануне сняли на видео очевидцы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Проводится проверка. На видеозаписи в сети запечатлен конфликт, предположительно, несовершеннолетних детей. Сейчас устанавливаются участники, а также обстоятельства инцидента, — рассказали донском главке МВД.

По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков. Во время конфликта вокруг них стояли другие дети, которые не вмешивались в происходящее.