«50 лет на страже закона»: в День полиции Михаил Котюков рассказал о династии правоохранителей из Норильска

Так, в Норильске уже более 50 лет на страже закона стоит династия Смаранчук. Ее основоположником был Степан Михайлович Смаранчук. В 1971 году он по комсомольской путевке приехал в Норильск, пришел на службу в милицию и отдал этой работе 20 лет. Потом по его стопам пошел сын Рашид.