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«50 лет на страже закона»: в День полиции Михаил Котюков рассказал о династии правоохранителей из Норильска

В Норильске уже более 50 лет на страже закона стоит династия Смаранчук.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Этот праздник отмечается ежегодно 10 ноября.

В праздничный день глава края в своем телеграм-канале рассказал о семье, где сразу несколько поколений служат одной профессии.

Так, в Норильске уже более 50 лет на страже закона стоит династия Смаранчук. Ее основоположником был Степан Михайлович Смаранчук. В 1971 году он по комсомольской путевке приехал в Норильск, пришел на службу в милицию и отдал этой работе 20 лет. Потом по его стопам пошел сын Рашид.

Примеру отца и деда последовал Артем Смаранчук — старший сержант полиции работает в отделе МВД России по г. Норильску в должности помощника оперативного дежурного. Он считает свою профессию важной и интересной.

«В День сотрудника органов внутренних дел России хочу поблагодарить ветеранов и всех, кто сегодня борется с преступностью и обеспечивает безопасность и правопорядок на территории нашего большого края!», — поздравил полицейских Михаил Котюков.