Иркутский ансамбль «Солнышко» покорил Китай: победа на международном фестивале

Ансамбль «Солнышко» существует с 1991 года и за это время стал известен не только в Иркутске, но и за его пределами. Юные танцоры неоднократно выступали на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» и Кремлевского Дворца, а также гастролировали в более чем десяти странах мира.