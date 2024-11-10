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Иркутский ансамбль «Солнышко» покорил Китай: победа на международном фестивале

Иркутский ансамбль народного танца «Солнышко» стал победителем международного фестиваля культуры «Мост дружбы России и Китая», который прошел в городе Хайлар (Внутренняя Монголия). Об этом сообщает городская администрация.

60 юных участников коллектива в возрасте от 8 до 15 лет представили на суд жюри три танца: народный бурятский «Праздничный Ехор НААДАН», стилизованный народный танец «Реснички» и «Танец сибирских старообрядцев».

«Солнышко» заняло первое место за «Реснички» и «Танец сибирских старообрядцев», а за «Праздничный Ехор НААДАН» — третье место.

Помимо выступлений, юные иркутяне побывали на экскурсиях по Хайлару, посетив музей науки и технологии, площадь Чингисхана и эвенкийский музей.

Ансамбль «Солнышко» существует с 1991 года и за это время стал известен не только в Иркутске, но и за его пределами. Юные танцоры неоднократно выступали на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» и Кремлевского Дворца, а также гастролировали в более чем десяти странах мира.

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