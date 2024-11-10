Комната и чердак частного дома выгорели при пожаре в Ростовской области

Жителям Дона советуют проверять исправность печи и вовремя ее ремонтировать. Нельзя оставлять топящуюся печь под присмотром детей. Также не следует применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход и печь нужно регулярно очищать от сажи.