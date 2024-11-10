«Я бы никогда не поменяла работу»: В Ростове инспектор ПДН несколько лет искала ребенка, чтобы вернуть матери

— Эта история длилась года четыре. Как-то давно ко мне пришла женщина. Она рассказала, что ребенка украл бывший муж. Я приняла заявление и начали искать малыша. Но вскоре ушла в декрет и дело передала коллегам. Выйдя из декретного отпуска, я вновь встретила ту ростовчанку и поинтересовалась у нее: что сейчас с ребенком? Оказалось, что его еще не нашли. И я вновь принялась его разыскивать.