«Я бы никогда не поменяла работу»: В Ростове инспектор ПДН несколько лет искала ребенка, чтобы вернуть матери

День полиции в России традиционно отмечается 10 ноября. С чем на службе приходится сталкиваться инспектору по делам несовершеннолетних, а также почему ее имя и отчество вдруг стали нарицательными, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала старший инспектор по делам несовершеннолетних Ворошиловского отдела полиции Ростова, майор Марина Михайлова.
Все неблагополучные подростки знают Марину Нальбиевну. Дмитрий КУТЕПОВ.
«ЭТО СВОЯ АТМОСФЕРА».
Марина Нальбиевна считает, что искренне, от всей души любит дело, которым занимается.
— Моя работа — это своя атмосфера. Особенно профилактические рейды, когда мы находим безнадзорных. Это непосредственно помощь ребятам. Знаете, я бы никогда не поменяла свою работу с детьми на что-то другое. Даже в мыслях не было перевестись в какое-то другое подразделение полиции.
За свой срок службы в органах — а он уже перевалил отметку в 20 лет — Марина Михайлова с какими только случаями не сталкивалась. И каждый день службы насыщен событиями.
«РАДИ ТАКИХ МОМЕНТОВ И СТОИТ ХОДИТЬ НА РАБОТУ».
Утро старшего инспектора начинается с получения плана заданий на день, а также обсуждения текущих вопросов.
— Сегодня мне надо побывать в неблагополучной семье. Всего у меня таких насчитывается четыре. После этого обычно иду еще в учебные заведения. Но у них сейчас каникулы. Вечером — рейд по заброшенной стройке, где могут собираться подростки. Но это, если ничего экстренного не случится.
Побывав в семье, оказалось, что дела идут там не плохо. Мать — трезвая, сожитель — на работе, а сын начал ходить в спортивные секции. В квартире чисто, есть еда.
— Так приятно, когда приходишь к кому-то из подопечных и видишь, что жизнь у них налаживается. Наверное, именно ради таких моментов и стоит ходить на работу.
Марина Михайлова нашла ребенка, украденного отцом у его матери. Дмитрий КУТЕПОВ.
ИМЯ И ОТЧЕСТВО СТАЛИ НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ.
Выйдя на улицу, Марина Михайлова вместе с коллегами из комиссии по делам несовершеннолетних решила пройти по окрестным дворам. Посмотреть, чем занимается молодежь на скамейках на ее административном участке. Оказалось, что там все спокойно.
Потом — традиционное заполнение множества документов. И то как прошло посещение семьи, и многое другое. Так незаметно стемнело, а потом и подошло время собираться в рейд. По областному закону те, кому еще нет 16 лет, после 22:00 должны сидеть по домам.
Зайдя на стройку в десятом часу вечера, встретились несколько подростков. Всех их Марина Нальбиевна хорошо знает. Да и они ее: сразу же здороваются по имени отчеству.
— Мои имя и отчество для них стали нарицательными, все трудные дети моего участка хорошо их знают.
После беседы ребята отправились по домам, благо еще есть время успеть и не нарушать законодательство.
рабочий день у инспекторов ПДН начинается с утренней планерки. Дмитрий КУТЕПОВ.
«ДАЖЕ НЕ УЗНАЛ СВОЮ МАТЬ».
Во время патрулирования старший инспектор рассказала и о некоторых случаях, которые ей особенно запомнились за время службы.
— Эта история длилась года четыре. Как-то давно ко мне пришла женщина. Она рассказала, что ребенка украл бывший муж. Я приняла заявление и начали искать малыша. Но вскоре ушла в декрет и дело передала коллегам. Выйдя из декретного отпуска, я вновь встретила ту ростовчанку и поинтересовалась у нее: что сейчас с ребенком? Оказалось, что его еще не нашли. И я вновь принялась его разыскивать.
Мне пришлось приложить множество усилий, потратить много времени, но все же я нашла место, где живет отец с сыном. Он скрывался не только от бывшей жены, но и от людей, которым был должен деньги, и от полицейских, которые разыскивали его за мошенничество.
Оказалось, что он держал мальчика в частном доме, а в поликлинике рассказали о множестве заболеваний маленького пациента. И тогда полицейские решили его вызволять.
— В три часа ночи я, сотрудники розыска и бойцы специальных подразделений штурмовали дом.
Вначале ребенок, которому тогда уже было пять лет, даже не узнал свою мать. Он ее просто забыл.
— А теперь даже спустя пять лет они приходят меня поздравлять с профессиональным праздником. Однажды мальчик позвонил по видеосвязи, показать свои комнату и игрушки.
На административном участке Марины Михайловой насчитывается четыре неблагополучные семьи. Дмитрий КУТЕПОВ.
БРОСИЛА ПИТЬ И ВЕРНУЛА РЕБЕНКА.
Другой случай — когда на лестничной площадке люди нашли трехмесячного ребенка, лежавшего в одном боди в детском велосипеде.
— Был октябрь, уже холодно. И я, увидев малыша, сразу же бросилась его согревать. А потом мы начали искать его мать. Нашли. Оказалось, что она злоупотребляла спиртным, из-за чего развелась с мужем. Вот во время очередного застолья потеряла и ребенка.
Грудничка тогда изъяли и поставили ей условие: если хочет его вернуть, то за три месяца должна бросить пить и начать вести нормальный образ жизни. Тогда она пошла к наркологу, много занималась и завязала со спиртным. В итоге ребенка ей вернули.
Старший инспектор еще долго навещала семью. Потом ростовчанка вновь сошлась с мужем, и даже родила второго ребенка.
— Лично я считаю, что даже, если кто-то оступился, то это не повод все забросить. Можно всегда начать все сначала: стать хорошими и мамой, и отцом. И мы в этом помогаем, как можем. Главное, было бы желание. А если даже человек не знает, с чего начать, то можно всегда прийти к инспектору ПДН, и мы поможем.