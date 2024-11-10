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В ночь на 11 ноября в Иркутске ограничат движение по улице Красноказачьей

Перекрытие связано со сносом недостроенной картографической фабрики.

Источник: KrasnodarMedia.su

В ночь с 10 на 11 ноября движение транспорта по улице Красноказачьей в Иркутске будет временно ограничено. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по сносу здания недостроенной картографической фабрики. Участок от улицы Култукской до улицы Лызина будет перекрыт с 23.00 10 ноября до 02.00 11 ноября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей и эффективного проведения демонтажных работ.

Недостроенная картографическая фабрика долгое время являлась объектом споров и обсуждений среди местных жителей. На ее месте планируют возвести поликлинический комплекс Ивано-Матренинской детской больницы.