В ночь на 11 ноября в Иркутске ограничат движение по улице Красноказачьей

В ночь с 10 на 11 ноября движение транспорта по улице Красноказачьей в Иркутске будет временно ограничено. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по сносу здания недостроенной картографической фабрики. Участок от улицы Култукской до улицы Лызина будет перекрыт с 23.00 10 ноября до 02.00 11 ноября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.