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Беларусь готова присоединиться к проекту «Узнай Евразию»

Беларусь готова присоединиться к международному проекту «Узнай Евразию». Цель программы — объединить молодежь евразийского пространства на основе общих традиционных духовных ценностей.

Источник: ОНТ

Первой в проект вступила Россия. По программе «Узнай Евразию» в Москву посетили больше четырех с половиной тысяч человек из 10 стран. Сейчас подключился Кыргызстан. Молодежь из стран СНГ сможет изучить культуру и историю, обычаи и традиции, познакомиться с главными достопримечательностями Бишкека. Планируется, что каждый месяц по программе в республику будут приезжать до трехсот человек. О своем интересе к проекту уже заявили и другие страны, в том числе Беларусь.

«Познай Евразию» — это не просто туристический проект. Для участников помимо лекций об истории и культуре принимающей стороны, большая образовательная программа — развивающие мастер-классы, стратегические и проектные сессии.