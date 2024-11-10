Беларусь готова присоединиться к проекту «Узнай Евразию»

Первой в проект вступила Россия. По программе «Узнай Евразию» в Москву посетили больше четырех с половиной тысяч человек из 10 стран. Сейчас подключился Кыргызстан. Молодежь из стран СНГ сможет изучить культуру и историю, обычаи и традиции, познакомиться с главными достопримечательностями Бишкека. Планируется, что каждый месяц по программе в республику будут приезжать до трехсот человек. О своем интересе к проекту уже заявили и другие страны, в том числе Беларусь.