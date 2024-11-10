Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси

По ее словам, о погоде зимой можно будет говорить более-менее обоснованно лишь в конце ноября. Пока же многие и многие долгоиграющие прогнозы можно назвать лишь предположением. Например, мнение ряда европейских климатологов — экспертов портала Severe Weather Europe. Они считают, что зима 2024 — 2025 в Европе и в том числе в Беларуси будет теплой. Специалисты опираются на данные о полярном вихре, от которого зависит температура зимой, — точнее на то, что в октябре-2024 он оказался самым слабым с 1981 года. Отсюда специалисты отмечают: ждем мягкую зиму почти без снега.