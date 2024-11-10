Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси

Начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова рассказала в интервью sb.by, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси.
По ее словам, о погоде зимой можно будет говорить более-менее обоснованно лишь в конце ноября. Пока же многие и многие долгоиграющие прогнозы можно назвать лишь предположением. Например, мнение ряда европейских климатологов — экспертов портала Severe Weather Europe. Они считают, что зима 2024 — 2025 в Европе и в том числе в Беларуси будет теплой. Специалисты опираются на данные о полярном вихре, от которого зависит температура зимой, — точнее на то, что в октябре-2024 он оказался самым слабым с 1981 года. Отсюда специалисты отмечают: ждем мягкую зиму почти без снега.
Прокомментировала Ольга Бакланова и прогноз аномалий температуры воздуха для отопительного периода от Гидрометцентра России, который рассчитан и для Беларуси.
— По этим данным, три предстоящих зимних месяца в Беларуси в целом окажутся в пределах климатической нормы. Но пока это лишь предположение, — отметила специалист Белгидромета.
Говоря о сроках прихода климатической зимы в Беларусь, Ольга Бакланова напомнила: среднесуточная температура должна стать минусовой, перейдя нулевую отметку на градусниках за окном. Для Беларуси характерны такие временные рамки: север страны — вторая — третья декада ноября, Минск (то есть центр республики) — конце ноября — начало декабря, Брест (или же юг) — первая — вторая декада декабря.
Что касается самого холодного месяца года, им, как правило, является январь со средней температурой −4,1 градуса, хотя абсолютные минимумы частенько случаются в феврале. А что же снег?
— Устойчивый снежный покров образуется после наступления стабильных морозов. Обычно это происходит в декабре. Максимальной высоты покров достигает к концу февраля — началу марта. На юго-западе страны высота сугробов изменяется от 2 — 3 см в начале зимы до 6 — 7 см к ее окончанию, — отметила Ольга Бакланова, добавив: — Остается надеяться, что предстоящая зима будет щедра и снега хватит, чтобы слепить снеговика.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
Кстати, в Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны: «Картины вырезали ножами и увозили».