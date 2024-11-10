Лукашенко обратился к десантникам, напомнив о национальных интересах

«Убежден, что военнослужащие бригады и впредь будут оставаться образцом преданного служения стране и надежными защитниками мирного труда нашего народа», — подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал десантникам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и успехов в ратном труде на благо Беларуси.