Лукашенко обратился к десантникам, напомнив о национальных интересах

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления личному составу и ветеранам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады с 45-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко особо отметил героические традиции легендарной бригады, которые берут начало в Великой Отечественной войне, а также профессионализм и мужество, стойкость и отвагу десантников.
«Убежден, что военнослужащие бригады и впредь будут оставаться образцом преданного служения стране и надежными защитниками мирного труда нашего народа», — подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал десантникам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и успехов в ратном труде на благо Беларуси.