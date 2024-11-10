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Лукашенко обратился к десантникам, напомнив о национальных интересах

Лукашенко поздравил десантников 38-й десантно-штурмовой бригады.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления личному составу и ветеранам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады с 45-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко особо отметил героические традиции легендарной бригады, которые берут начало в Великой Отечественной войне, а также профессионализм и мужество, стойкость и отвагу десантников.

«Убежден, что военнослужащие бригады и впредь будут оставаться образцом преданного служения стране и надежными защитниками мирного труда нашего народа», — подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал десантникам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и успехов в ратном труде на благо Беларуси.

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