Белорусский биолог назвала три простых эффективных способа, как тренировать мозг

Белорусский биолог, доцент кафедры биохимии биологического факультета БГУ Оксана Губич назвала sb.by три простых и эффективных способа, как тренировать мозг.
Первым Губич назвала изучение иностранного языка, прокомментировав:
— Это рабочий способ отодвинуть болезнь Альцгеймера.
Второй способ тренировки мозга, по словам белорусского биолога, — разгадывание кроссвордов.
— В Японии в пансионатах для пожилых людей это занятие предлагают как отдельную процедуру, — добавила Оксана Губич.
А говоря о третьем способе, белорусский специалист привела цитату нейробиолога Татьяны Черниговской: «Читайте сложные книги, слушайте сложную музыку, смотрите сложные фильмы — это поможет сохранить ментальное долголетие».
— Все, что трудно для восприятия и заставляет задуматься, — полезно! — резюмировала Губич.
Впрочем, белорусский биолог назвала и еще один эффективный способ тренировки мозга, влияющий на долголетие:
— Как-то мне попалось интервью долгожительницы, которая на протяжении всей жизни много курила. Помню удивление корреспондента — он растерянно спросил, в чем же ее секрет. «Никогда ничего не брала до головы», — спокойно ответила она.
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