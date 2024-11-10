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Больше 70 машин выйдет на уборку улиц этой ночью

В Омске ожидается сильная метель и понижение температуры.
Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия усиливает снежный десант, который выйдет на уборку городских магистралей этой ночью. В связи с ухудшением погодных условий и необходимостью более качественной и оперативной обработки дорог, на дежурство в ночные часы выйдет не менее 73 единиц техники.

«Ночью ожидается понижение температуры. Для предупреждения гололедицы и вывоза снега выведем на работу 73 единицы техники: комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием, пескобросы», — рассказал о ситуации на омских дорогах мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В данный момент на расчистку улиц от снега брошено 17 единиц техники, после обеда еще 53 машины. Особое внимание уделяется уборке от снега остановок общественного транспорта и подходов к ним специальными противогололедными составами.