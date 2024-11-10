Больше 70 машин выйдет на уборку улиц этой ночью

Омская мэрия усиливает снежный десант, который выйдет на уборку городских магистралей этой ночью. В связи с ухудшением погодных условий и необходимостью более качественной и оперативной обработки дорог, на дежурство в ночные часы выйдет не менее 73 единиц техники.