Больше 70 машин выйдет на уборку улиц этой ночью

Омская мэрия усиливает снежный десант, который выйдет на уборку городских магистралей этой ночью. В связи с ухудшением погодных условий и необходимостью более качественной и оперативной обработки дорог, на дежурство в ночные часы выйдет не менее 73 единиц техники.
«Ночью ожидается понижение температуры. Для предупреждения гололедицы и вывоза снега выведем на работу 73 единицы техники: комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием, пескобросы», — рассказал о ситуации на омских дорогах мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В данный момент на расчистку улиц от снега брошено 17 единиц техники, после обеда еще 53 машины. Особое внимание уделяется уборке от снега остановок общественного транспорта и подходов к ним специальными противогололедными составами.