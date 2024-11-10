В Ростове планируют законсервировать дом ученого-вирусолога Дмитрия Ивановского

В Ростове-на-Дону собираются законсервировать дом, в котором жил и работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. Об этом сообщают городские власти.
— Сейчас формируется пакет документов для направления предложения о выделении средств на консервацию аварийного дома, — говорится в телеграм-канале ростовской администрации.
Речь идет о здании на Социалистической, 87. Эту постройку последней четверти XIX века ранее признали аварийной и подлежащей реконструкции. Известно, что при возведении дома применялись архитектурные элементы, характерные для неоклассического направления эклектики.
Напомним, ранее стало известно о планах по сносу трех аварийных многоквартирных домов в Ростове.