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В Ростове планируют законсервировать дом ученого-вирусолога Дмитрия Ивановского

Законсервировать для реконструкции собираются дом ученого-вирусолога в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону собираются законсервировать дом, в котором жил и работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. Об этом сообщают городские власти.

— Сейчас формируется пакет документов для направления предложения о выделении средств на консервацию аварийного дома, — говорится в телеграм-канале ростовской администрации.

Речь идет о здании на Социалистической, 87. Эту постройку последней четверти XIX века ранее признали аварийной и подлежащей реконструкции. Известно, что при возведении дома применялись архитектурные элементы, характерные для неоклассического направления эклектики.

Напомним, ранее стало известно о планах по сносу трех аварийных многоквартирных домов в Ростове.