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Омичи стали реже разводиться

А вот количество браков, наоборот, выросло.

Источник: Om1 Омск

ЗАГС Омской области подвёл статистику за первые девять месяцев 2024 года. Как выяснилось, местные жители стали в 1,5 раза чаще жениться, чем разводиться. В начале года картина была иная: омичи чаще расторгали браки, чем заключали.

С января по сентябрь в регионе появились 9 297 новых семей. Наиболее активный возраст для женихов — от 22 до 28 лет, а для невест — от 20 до 26 лет.

240 омичей и омичек заключили браки с представителями других государств, из них 16 человек — с иностранцами из дальнего зарубежья.