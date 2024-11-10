Омичи могут успеть зарегистрироваться на Географический диктант до 13 ноября

Омичи могут успеть зарегистрироваться на прохождение «Географического диктанта» до 13 ноября, а само мероприятие в этом году будет проходить 16 и 17 ноября. В данный момент более 40 организаций решили провести на своей территории диктант и проверить свои знания географии. Интересно, что сделать это можно и онлайн на сайте проекта, где доступна демоверсия. Там же можно успеть пройти онлайн-регистрацию для прохождения самого диктанта.