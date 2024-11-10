Омичи могут успеть зарегистрироваться на Географический диктант до 13 ноября

Омичи могут успеть зарегистрироваться на прохождение «Географического диктанта» до 13 ноября, а само мероприятие в этом году будет проходить 16 и 17 ноября. В данный момент более 40 организаций решили провести на своей территории диктант и проверить свои знания географии. Интересно, что сделать это можно и онлайн на сайте проекта, где доступна демоверсия. Там же можно успеть пройти онлайн-регистрацию для прохождения самого диктанта.
Председатель омского отделения Русского географического общества Иван Кротт рассказал, что главная задача диктанта — популяризация географических знаний и повышение интереса к науке и культурному наследию. В Омской области диктант пишут дети, взрослые и целые семьи.
Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, связанных с географией России и Годом семьи в течение 45 минут. Первая часть содержит 10 вопросов о фактах из географии, вторая часть из 30 заданий потребует образного мышления, логики и эрудиции.
Напомним, что географический диктант проводится с 2015 года, в этом году акция пройдёт в десятый раз. Более 3,6 млн человек написали диктант на всех материках, включая Антарктиду, и в 129 странах мира.