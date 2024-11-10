Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский биолог назвала три критических возраста для человека

Белорусский биолог назвала три критические возрастные планки человека.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский биолог, доцент кафедры биохимии биологического факультета БГУ Оксана Губич назвала в интервью sb.by три критических возраста для человека.

По словам специалиста, критическими называют следующие возрасты — 40 — 45 лет, 60 — 65 лет, 80 лет.

— В возрасте 40 — 45 лет, — пояснила Оксана Губич, — увеличивается риск развития сердечно-сосудистых патологий (особенно у мужчин). У людей 60 — 65 лет велика вероятность инфарктов и высокий процент выявляемых онкологических заболеваний, сахарного диабета, патологий, связанных с иммунной системой.

Что касается 80 летних, то, отмечает специалист, у них часто наблюдается потеря мышечной массы из-за малоподвижности, а также развитие ментальных проблем — скажем, синдрома Альцгеймера, болезни Паркинсона.

Также белорусский биолог назвала три простых эффективных способа, как тренировать мозг.

Тем временем Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси, а синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси.