Белорусский биолог назвала три критических возраста для человека

Белорусский биолог, доцент кафедры биохимии биологического факультета БГУ Оксана Губич назвала в интервью sb.by три критических возраста для человека.
По словам специалиста, критическими называют следующие возрасты — 40 — 45 лет, 60 — 65 лет, 80 лет.
— В возрасте 40 — 45 лет, — пояснила Оксана Губич, — увеличивается риск развития сердечно-сосудистых патологий (особенно у мужчин). У людей 60 — 65 лет велика вероятность инфарктов и высокий процент выявляемых онкологических заболеваний, сахарного диабета, патологий, связанных с иммунной системой.
Что касается 80 летних, то, отмечает специалист, у них часто наблюдается потеря мышечной массы из-за малоподвижности, а также развитие ментальных проблем — скажем, синдрома Альцгеймера, болезни Паркинсона.
Также белорусский биолог назвала три простых эффективных способа, как тренировать мозг.
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