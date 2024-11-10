Как кормят черного аиста, показали в зоопарке Гродно (видео)

В последнее время внимание посетителей гродненского зоопарка стал привлекать черный аист. Благодаря усилиям сотрудников, он перестал бояться людей и ради рыбы готов подойти к рукам человека.
Черный аист уже знает время кормления и, увидев в руках рыбу, тут же срывается с противоположного берега пруда и летит к еде.
У сотрудников зоопарка он наловчился брать рыбу прямо с рук или ловить ее на лету.
У журналиста такой фокус не получился. Аист прилетел к рыбе с другого берега, но увидев незнакомого человека без привычной униформы и в ярком берете, сначала держался на небольшом расстоянии. Быстро подбирал рыбку с земли и летел назад.
Черный аист живет на закрытом пруду, расположенном рядом с отделением птиц в зоопарке. Здесь обитают десятки видов редких птиц. Пруд и прилегающая территория покрыты защитной сеткой, чтобы пернатые не разлетелись.
«Это только кажется, что у пруда с птицами тишина и ничего не происходит. На самом деле тут кипит жизнь», — рассказывает о своих подопечных управляющая отделением птиц Эльвира Морозевич.
Черный аист относится к исчезающему виду птиц. Он занесен в Красную книгу Беларуси, России и ряда других стран. В Беларуси насчитывается от 950 до 1300 особей черных аистов. Они живут в заказнике Средняя Припять, где обитает самая большая в мире популяция этих птиц.
В дикой природе черный аист, в отличие от белого аиста, избегает соседства с человеком и старается жить в глухих лесах и болотах.