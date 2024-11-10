«Постараюсь быть свежей и вернуть свой лучший теннис». Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о планах на ближайшее время

Мы писали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана. «Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги» (здесь подробнее). А еще, что в жизни белорусской теннисистки Арины Соболенко недавно появился новый мужчина — бизнесмен и автогонщик из Бразилии (подробности здесь).