«Постараюсь быть свежей и вернуть свой лучший теннис». Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о планах на ближайшее время

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко не только подвела свои личные итоги 2024 года, но и поделилась планами на будущий сезон, сообщает интернет-портал о теннисе Punto de Break.
Главный лейтмотив ее выступления — она довольна своими результатами, потому что стала первой ракеткой мира, разочарований у нее нет, несмотря на недавний проигрыш в полуфинале WTA Finals 2024 американке Коко Гауфф.
По словам Соболенко, ей просто нужно гордиться собой, потому что она выиграла два турнира Большого шлема, закончила год номером один, чего и желала себе.
«Я продолжу работать над своим мышлением, продолжу работать над своей игрой и постараюсь быть свежей в начале сезона и вернуть свой лучший теннис в Австралию», — отметила Арина Соболенко на пресс-конференции.
Теннисистка уже в предвкушении предстоящего года и намерена стремиться к большему.
Мы писали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана. «Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги» (здесь подробнее). А еще, что в жизни белорусской теннисистки Арины Соболенко недавно появился новый мужчина — бизнесмен и автогонщик из Бразилии (подробности здесь).