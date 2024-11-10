Движение пассажирского транспорта ограничили на Серовском тракте

Свердловская Госавтоинспекция сообщает о введении ограничений движения для пассажирского транспорта на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Из-за неудовлетворительных дорожных условий, а точнее обледенения проезжей части, 10 ноября 2024 года с 10 часов 56 минут введены временные ограничения движения на участках с 42-го километра по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр трассы в Невьянском районе.