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Телевидение не будет работать в Волгоградской области 14 ноября

Отключат телевещание в двух районах под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Волгоградской области 14 ноября 2024 года не будет работать телевидение. Приостановят телевещание на время профилактических и плановых работ, требующих отключения передающего оборудования, сообщили в волгоградском ОРТПЦ.

Так, 14 ноября 2024 с 9.00 до 15.00 отключения затронут Городищенский район. Отключат оборудование в поселке Новый Рогачик. Не будут работать в это время оба цифровых телевизионных мультиплекса.

С 11.00 до 17.00 часов 14 ноября не будет работать телевидение в Котово. Здесь также приостановят вещание телеканалов мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.