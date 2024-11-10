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Движение по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат в ночь с 10 на 11 ноября

Ограничение движения связано с проведением работ по сносу недостроенного здания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 23:00 10 ноября до 02:00 11 ноября ограничат движение транспорта по улице Красноказачьей. Будет перекрыт участок от улицы Култукской до Лызина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Это связано с проведением работ по сносу здания недостроенной картографической фабрики, — говорится в сообщении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ограничение движения транспорта также произойдет на улице Баррикад. Оно будет действовать до 22 ноября 2024 года. В этом месте проводятся аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобили не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов.