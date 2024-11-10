Движение по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат в ночь с 10 на 11 ноября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ограничение движения транспорта также произойдет на улице Баррикад. Оно будет действовать до 22 ноября 2024 года. В этом месте проводятся аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобили не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов.