В Ростове-на-Дону строительство канатной дороги перенесли на 2025 год

Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону должны начать не раньше конца 2025 года. Так ответили власти жителю города в соцсетях, сообщает портал 161.ru.
— Проект включает развитие Театрального спуска, строительство дороги и продление набережной по Береговой. Реализация проекта связана с переносом порта и исключением участков из границ морского порта к концу 2025 года, — цитируют журналисты ответ городских властей.
Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что проект канатки отправили на доработку. Еще раньше стало известно, что протяженность объекта должна составить около 2 км. Одну из остановок предлагали возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».