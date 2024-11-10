Железная дорога изменит расписание поездов из Гомеля и Могилева 13 и 14 ноября

Белорусская железная дорога на популярном маршруте вблизи Минска, на участке Минск — Осиповичи, 13 и 14 ноября временно изменит расписание и маршруты некоторых поездов и даже даст возможность ездить на автобусах по железнодорожным билетам. Причина таких изменений — ремонт железнодорожного моста на перегоне Пуховичи — Талька.
Так, например, поезд № 621 Гомель — Минск отправлением из Гомеля 12 ноября в 22.05 будет следовать измененным маршрутом от станции Жлобин, через Могилев, Оршу и прибудет в Минск вместо 5.41 в 9.34. Поезд № 631/632 Гомель — Гродно отправлением со станции Гомель 13 ноября также проследует измененным расписанием и маршрутом через Осиповичи, Слуцк и Барановичи-Полесские.
Кроме того, 13 ноября 2024 года поезд № 744/745 Могилев — Минск — Могилев будет следовать через станцию Орша-Центральная отправлением из Могилева в 7.20 и прибудет в Минск в 10.49. В обратном направлении поезд № 744 Минск — Могилев будет отправляться из Минска в 16.50 и прибудет в Могилев в 20.10.
Для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении Гомель — Жлобин — Минск назначен поезд № 641/642 Гомель — Минск — Гомель отправлением из Гомеля 13 ноября в 6.59 и прибытием в Минск в 14.12. Обратно поезд отправится из Минска в тот же день в 16.15 с прибудет в Гомель в 23.55. Этот поезд будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная, без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях.
Некоторые поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам Минск — Гомель и Минск — Калинковичи — Мозырь, будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Осиповичи, а некоторые поезда, в том числе Минск — Могилев, будут отменены.
13 ноября на участке Минск — Осиповичи электрички будут следовать в сообщении Минск — Пуховичи и Талька — Осиповичи (вместо Минск — Осиповичи) измененным маршрутом и расписанием. А для доставки пассажиров между станциями Талька и Пуховичи будет курсировать автобус, в котором можно будет проехать по железнодорожным билетам.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за временные неудобства.
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