Железная дорога изменит расписание поездов из Гомеля и Могилева 13 и 14 ноября

Для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении Гомель — Жлобин — Минск назначен поезд № 641/642 Гомель — Минск — Гомель отправлением из Гомеля 13 ноября в 6.59 и прибытием в Минск в 14.12. Обратно поезд отправится из Минска в тот же день в 16.15 с прибудет в Гомель в 23.55. Этот поезд будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная, без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях.