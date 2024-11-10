В Омске хотят открыть казахскую школу

В Омске в скором времени может появиться образовательное учреждение, где будут преподавать на казахском языке. Подобные школы планируют открыть в нашем городе и ещё двух субъектах России: Оренбурге и Астрахани. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после визита в Казахстан, сообщает сайт Мир24.