В Омске хотят открыть казахскую школу

В Омске в скором времени может появиться образовательное учреждение, где будут преподавать на казахском языке. Подобные школы планируют открыть в нашем городе и ещё двух субъектах России: Оренбурге и Астрахани. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после визита в Казахстан, сообщает сайт Мир24.
Параллельно обсуждается создание трёх русскоязычных школ в соседней с Омской областью Республике Казахстан.
По итогам государственного визита главы МИД России в Казахстан определено сотрудничество между странами на предстоящие два года. В основе этого сотрудничества — обеспечении стабильности в Центральной Азии. Российско-казахстанские отношения регулируют более 300 договоров и соглашений.
В Казахстане работают семь российских вузов. Откроется филиал Московского государственного института международных отношений. В мае правительство Омской области сообщало о том, что в Омске планируют открыть филиал Казахстанского национального университета им. Аль-Фараби.
Ранее мы писали о проведении в Омске IV форума глав регионов государств-членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), в состав которой входит и Казахстан.