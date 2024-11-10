В Ростове-на-Дону состоялась премьера оперы Джузеппе Верди

Сюжет первой премьеры 26-го театрального сезона связан с историей любви египетского военачальника Радамеса и дочери царя эфиопов Аиды, попавшей в рабство. Чувства в этой истории оказываются сильнее славы, власти и даже, в некотором смысле, сильнее смерти. Неотвратимый рок оказывается ни мрачным, ни трагичным.