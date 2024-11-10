В Ростове-на-Дону состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Аида». Об этом событии в музыкальном театре донской столицы мечтали больше 20 лет.
Сюжет первой премьеры 26-го театрального сезона связан с историей любви египетского военачальника Радамеса и дочери царя эфиопов Аиды, попавшей в рабство. Чувства в этой истории оказываются сильнее славы, власти и даже, в некотором смысле, сильнее смерти. Неотвратимый рок оказывается ни мрачным, ни трагичным.
Музыкальный руководитель и дирижер — главный дирижер театра Михаил Грановский. Режиссер-постановщик — главный режиссер театра, лауреат международных конкурсов Павел Сорокин.
Премьерный показ состоялся 9 ноября. Также исполнители выйдут на сцену вечером 10 и 29 ноября.