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Пик выпуска в прокат кинокартин в РФ ожидают в 2026 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия достигнет пика выпуска в прокат кинокартин в 2026 году, сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что для устойчивого развития отрасли требуется около 300 релизов отечественных кинопроизводителей в год.

Источник: Freepik

«Для устойчивого развития отрасли требуется около 300 кинотеатральных релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых порядка 60 должны являться крупными релизами. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь — октябрь 2024-го — 170. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — сказала она.

Среди картин, запланированных на 2025−2026 годы, министр отметила семейные фэнтезийно-приключенческие фильмы «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Буратино», приключенческую фантастику «Кракен», биографический фильм о жизни А. С. Пушкина «Пророк».

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